Giornate Castelli, tornano in 19 regioni

ROMA, 28 APR - Fortezze, torri, ponti levatoi, cinte murarie e segrete da Nord a Sud. Raccontano una storia meravigliosa e gloriosa fatta di epiche battaglie, tradimenti, eroiche resistenze e vita nobiliare le Giornate Nazionali dei Castelli, giunte nel 2019 alla 21/a edizione e fissate per sabato 11 e domenica 12 maggio. Dal castello Brown di Portofino al molisano Pescolanciano, da quello di Noarna a Trento alla cinta muraria dell'Aquila passando per Craco in Basilicata, Adrano in Sicilia e Sanluri in Sardegna sarà un fiorire di visite guidate gratuite, presentazioni di libri, concerti, mostre, tavole rotonde e tanto altro. Ogni anno i siti prescelti sono diversi dai precedenti - tutte le informazioni sulle varie aperture sono disponibili su www.istitutoitalianocastelli.it (per i social c'è l'hashtag #giornatenezionalideicastelli2019) - consentendo anche ai visitatori ricorrenti di arricchire continuamente le loro conoscenze visitando spesso luogo di soliti non aperti al pubblico.