Come gli animali domano la natura ostile

ROMA, 27 APR - Dalle profondità più estreme ai luoghi più freddi della Terra alla scoperta di luoghi impervi e ostili presenti in natura. Bear Grylls: la legge del più forte è una serie in 6 episodi, in onda su National Geographic (Sky, 403) dal 28 aprile la domenica alle 20.55 che mostra gli straordinari modi in cui gli animali si sono adattati alle avversità per sopravvivere. Il pianeta è cambiato più negli ultimi 40 anni che in qualsiasi altro periodo della sua storia. Gli animali che popolano gli ambienti più ostili della Terra si sono dovuti adattare ai cambiamenti in un vero e proprio battito di ciglia in termini evolutivi. La loro sfida è una sola: adattarsi o morire.