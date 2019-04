Flynn, il mio Brom, ironico antieroe

(ANSA) NAPOLI, 27 APR - "Ogni spettatore recepisce un messaggio dal Trono di Spade. Io però resto colpito da come certe serie diventino così globali raccontando la metafora della nostra condizione umana, parlando della nostra disconnessione dalla natura e della nostra svolta verso materialismo e possesso". Così Jerome Flynn racconta l'avvicinamento alla fine di Games of Thrones, la serie in cui interpreta Brom. L'attore inglese si racconta a Napoli, ospite del Comicon, ma confessa di aspettare con ansia anche lui i prossimi episodi: "Non posso parlarne ovviamente - dice - ma anche io non vedo l'ora di vedere quello di domani, sarà incredibile". L'attore si sofferma sul suo personaggio ma anche sui modelli che lo hanno ispirato in Games of Thrones e nella sua carriera artistica: "Bron - dice - sembra un eroe, ma invece è un antieroe. Non ho pensato a un modello in particolare per prepararlo, alla fine ho fatto riferimento a un mio compagno di scuola, che era un duro ma aveva anche una grande ironia.