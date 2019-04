Riapre parco Racconigi, chiuso da 8 mesi

TORINO, 27 APR - "Il ministro Bonisoli ci ha recentemente rassicurato che a maggio riaprirà parte del parco del Castello di Racconigi", residenza reale in provincia di Cuneo. Lo annuncia l'assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, che ha partecipato ad un incontro sul futuro del parco, chiuso da otto mesi in seguito alla caduta di un albero. "Speriamo succeda davvero", è l'auspicio della Parigi, che invita ad affrontare il problema in modo strutturale. "Come Regione abbiamo già da tempo proposto più possibili soluzioni - ricorda -. La più immediata è quella di una convenzione tra il Castello e il Consorzio delle Residenze reali sabaude, che ci permetterebbe di intervenire sia sulla valorizzazione, sia con risorse economiche. La seconda è l'autonomia regionale per la valorizzazione dei beni culturali, una delle deleghe che abbiamo richiesto al governo. Dal Ministero - sostiene - finora non abbiamo riscontrato né la disponibilità né la volontà politica di percorrere queste strade".