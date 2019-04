Lady Gaga lancia linea beauty a L.Vegas

NEW YORK, 27 APR - Come se non le bastasse il successo da cantante e attrice, Lady Gaga ora esplora anche il mondo del 'beauty' e si appresta a lanciare una sua linea e ad aprire una boutique a Las Vegas. Secondo la stampa locale, la boutique è ancora in costruzione ma dovrebbe essere inaugurata a fine maggio. La linea di Gaga si chiamerà 'Haus Beauty' e la popstar ne ha registrato i diritti già dall'anno scorso. Comprende profumi, fondotinta, rossetti, smalti e vari altri prodotti. Il nome è ispirato dalla sua squadra creativa personale 'Haus Gaga'. Il team è responsabile della sua immagine, tra le altre cose, durante le performance dal vivo. Nel 2016 per celebrare la partnership decennale, la protagonista del film 'A Star is Born' si fece tatuare la parola 'Haus' sul braccio destro.