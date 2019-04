Le foto dell'800 al Louvre di Abu Dhabi

Roma, 27 apr - La prima foto della Mecca scattata nel 1881 dal fotografo egiziano Sadiq Bey, le prime istantanee di August Bartholdi in Arabia Saudita e Yemen, le vedute di Mombay e il ritratto del Maharajah di Orchla fatto nel 1882 da Lala Deen Dayal, considerato il miglior fotografo indiano del suo tempo. Sono i tasselli di maggior rilievo del racconto che Louvre Abu Dhabi propone con la mostra "Fotografie 1842-1896: il primo Album del Mondo". Fino al 13 luglio la magnifica struttura espositiva degli Emirati Arabi Uniti presenta più di 250 immagini storiche che documentano gli albori della fotografia e illuminano il passato del mondo, dal Medio Oriente, con momenti fissati in Arabia Saudita ed Egitto, ad alcune tra le foto più antiche scattate in India e nelle Filippine. La prima grande mostra di fotografia organizzata da Louvre Abu Dhabi è promossa con il museo du Quai Branly-Jacques Chirac e Agence France-Museums e sponsorizzata da Bank of Sharjah.