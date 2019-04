A Morricone chiavi della città di Bari

BARI, 27 APR - Quattro Premi Oscar sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli di Bari, e le chiavi della città al maestro Ennio Morricone, hanno aperto la decima edizione del Bif&st, il Bari International Film Festival in programma fino al 4 maggio. Accanto al maestro Morricone sono saliti sul palco il compositore Nicola Piovani e i registi Giuseppe Tornatore e Gianni Quaranta.Con la voce rotta dalla commozione, il maestro Morricone ha dedicato la consegna delle chiavi alla ricostruzione del Teatro Petruzzelli: è "la prima cosa che mi viene dal cuore", ha detto. "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno parlato per me", ha aggiunto dopo aver ascoltato la laudatio di Piovani e i saluti del governatore Michele Emiliano e del sindaco di Bari, Antonio Decaro: "Io penso sempre di non meritare niente - ha detto il 're' delle colonne sonore - la musica è l'unica cosa che so fare e la faccio quando posso". Le sue poche parole sono state interrotte più volte da fragorosi applausi del pubblico che ha assistito alla cerimonia.