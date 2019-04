Jazz Bandakadabra per mercati di Torino

TORINO, 27 APR - Il jazz invade le strade di Torino con i Bandakadabra. In occasione del Torino Jazz Festival, l'orchestra da passeggio esegue brani della tradizione swing tra le bancarelle dei mercati rionali del capoluogo piemontese. Con i musicisti della marching band, che suona però come una big band, ci sono anche due corpi di ballerini lindy hop. Ironici, canzonatori e teatrali, da questa mattina eseguono il loro repertorio di musica, cabaret e balli tra la curiosità e lo stupore dei passanti che fanno la spesa. Corso Spezia, via Di Nanni, piazza della Vittoria, piazza Foroni, Porta Palazzo e Mercato Centrale sono le tappe di questo originale tour. La band guidata da Gipo Di Napoli si è guadagnata negli anni l'affetto degli appassionati grazie all'energia "street e sound" da orchestra anni '30, pronta a farsi valere anche in sala d'incisione, come dimostra il recente disco Entomology2.