Fumetti, al Comicon Topolino-Canova

NAPOLI, 26 APR - Topolino-Canova è in crisi creativa e decide di fare un viaggio a Napoli, al Mann, per scoprire i reperti antichi di Pompei ed Ercolano. E' questo il punto di partenza di "Topolino Canova e la scintilla poetica" la storia che in occasione di Comicon lega Napoli, Topolino e la mostra al Museo Archeologico Nazionale dedicata all'artista. Una storia ma anche una copertina speciale, in vendita dal 1 maggio, nella tradizione di omaggio che da alcuni anni il settimanale Panini dedica al salone del fumetto di Napoli. A disegnare la storia il napoletano Blasco Pisapia, oggi protagonista di un incontro al Comicon: "La rivisitazione di opere letterarie o di carriere di grandi artisti - spiega - fa parte della tradizione di Topolino sin dai tempi de "L'inferno", ancora oggi una delle storie più conosciute e ristampate. Su questa scia abbiamo pensato di parlare di Canova in occasione della mostra a Napoli per incuriosire e informare i ragazzi e spingerli a continuare la conoscenza dell'artista al Mann".