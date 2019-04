Lucca classica, versetti inediti Puccini

FIRENZE, 26 APR - Nella programmazione della quinta edizione di Lucca Classica Music Festival una nuova proposta di composizioni inedite di Giacomo Puccini, in collaborazione con il Centro studi Giacomo Puccini, l'Edizione nazionale delle Opere del maestro e quest'anno anche con la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini. L'accurato lavoro di ricerca e ricostruzione, si ricorda, nel 2017 ha portato a presentare, in occasione del Festival, 45 minuti di musica per organo mai ascoltata prima. Nel 2018 è stata la volta di 'Lento e armoniosamente', brano per pianoforte. Quest'anno, il 5 maggio, nella chiesa di San Pietro Somaldi, con Liuwe Tamminga, primo interprete degli inediti presentati nel 2017, si terrà un concerto che prevede l'esecuzione di altri 22 brani per organo in prima ripresa in tempi moderni. Del programma del concerto e in generale dei ritrovamenti di musiche inedite pucciniane se ne parlerà inoltre il 3 maggio a Palazzo Ducale.