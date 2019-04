Lynch firma un tributo a Fellini

RIMINI, 24 APR - Una mostra in anteprima italiana che il cineasta David Lynch ha realizzato per omaggiare Federico Fellini, ispirandosi all'ultima scena del film '8 e 1/2', sarà fra gli eventi di punta de 'La Settima Arte-Cinema e Industria', manifestazione internazionale in programma a Rimini dal 3 al 5 maggio e inserita tra gli eventi di 'Verso il 2020: 100 anni di Fellini'. L'esposizione 'David Lynch. Dreams. A Tribute to Fellini', allestita a Castel Sismondo, comprende 11 litografie realizzate da Lynch in onore di Fellini e 12 disegni del regista romagnolo scelti dallo stesso Lynch. Altro momento significativo dell'iniziativa - ideata da Confindustria Romagna, Khairos e Università di Bologna, con 60 appuntamenti fra mostre, masterclass, proiezioni, presentazioni di libri - sarà domenica 5 al teatro Galli la cerimonia di consegna del premio 'Cinema e Industria', che verrà attribuito, da una giuria presieduta da Pupi Avati, a figure che si sono distinte nell'universo delle professioni che caratterizzano la filiera.