Fox Simpson Domination, canale dedicato

ROMA, 24 APR - Ci saranno guest star degli episodi provenienti dal mondo del cinema e della tv come Lisa Kudrow, Jerry Springer, Alec Baldwin, Ron Howard. Ma anche esponenti del mondo musicale da Cyndi Lauper ad Elton John. Per festeggiare i 30 anni dall'arrivo in Italia di Simpsonoe e in attesa della partenza degli episodi della 25esima stagione, Fox lascia il telecomando nella mano a quattro dita di Homer e dedica un canale intero alla famiglia "in giallo" più famosa di sempre. Fox Simpson domination andrà in onda su Fox+1 (Sky, 113) dal 25 aprile al 2 maggio. Una maratona no stop che ripercorrerà i migliori momenti della famiglia più amata d'America e che culminerà con la messa in onda dei primi 4 episodi della venticinquesima stagione alle 21.50 del 2 maggio su Fox (Sky, 112), in simulcast con Fox Animation (Sky, 127). Una settimana dedicata alla serie d'animazione nata dalla mente di Matt Groening, specchio della società moderna, ormai diventata la serie più longeva d'America