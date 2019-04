Comicon, Napoli capitale dei fumetti

NAPOLI, 24 APR - Si apre domani alla Mostra d'Oltremare il Comicon 2019 ventunesima edizione: dopo il record di 150.000 presenze lo scorso anno fino al 28 aprile si attende a Napoli l'invasione degli appassionati di Fumetto ma gli eventi riguarderanno anche Serie TV & Cinema, Gioco e Videogioco, Asian e Comicon Kids. Il ruolo di Magister è stato affidato a Gipi, l'affiche del festival è firmata dal poster artist Francesco Francavilla. Tra gli ospiti Maurizio De Giovanni (che presenterà I Bastardi di Pizzofalcone e sarà protagonista della giornata d'apertura), Dave McKean, Akihito Tsukushi, Massimo Mattioli e Giovanni Ticci. Tra le mostre, Corto Maltese. Un viaggio straordinario (al MANN), Gipi irreale, Migrando Gridando Sognando, The Art of Pugni: iconografia di un dettaglio che spacca, Casimiro Teja: il pioniere del fumetto italiano, Epoxy: la vignetta (sexy) più copiata di sempre. Per la sezione Serie TV e Cinema arriveranno: Jerome Flynn (Il Trono di Spade), Tom Cullen (Knightfall), tra gli altri.