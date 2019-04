Vasco, 29 volte a San Siro in 29 anni

ROMA, 24 APR - Vasco è pronto a battere se stesso ancora una volta. Il rocker di Zocca torna negli stadi con il Vasco Non Stop Live 2019, che ha già venduto oltre 330 mila biglietti: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno a San Siro a Milano. E' la prima volta in assoluta che un artista si esibisce per 6 concerti allo stadio milanese. "Occuperemo lo stadio per una quindicina di giorni": il più lungo soggiorno rock della storia in uno stadio. Vasco detiene anche il primato di 4 sold out consecutivi nel 2011 e altrettanti nel 2014. E con la sfida di quest'anno saliranno a 29 volte a San Siro, in 29 anni. Ai concerti milanesi si aggiungono i due alla Fiera di Cagliari il 18 e 19 giugno. "La scaletta c'è, è pronta e perfetta", annuncia ancora Vasco su Facebook. E se un anno fa si riallacciava il discorso post Modena Park con la domanda "Cosa succede in città?", l'incipit del 2019 è più diretto e complice, con "Qui si fa la storia".