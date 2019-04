Avengers, quando la fine è un inizio

ROMA, 24 APR - Una fine che riporta all'inizio: è la dimensione scelta fra epica, omaggi intrecciati al passato, accenni sul futuro, ritratti emotivi, ritorni e addii, dai fratelli Anthony e Joe Russo per concludere al 22/o film del Marvel Cinematic Universe (Mcu) quest'arco narrativo con Avengers: Endgame, in sala dal 24 aprile, in mille copie, con Disney. Uno spettacolare capitolo finale per una saga aperta nel 2008 da Iron Man, e capace di incassare in 11 anni, oltre 19 miliardi di dollari. Il racconto riprende dal finale di Avengers: Infinity War dove il despota Thanos (Josh Brolin) era riuscito nel suo piano di sterminare metà degli esseri viventi dell'universo, supereroi compresi. Gli Avengers superstiti, Iron Man (Robert Downey Jr), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), War Machine (Don Cheadle), Occhio di Falco (Jeremy Renner) e le new entry Ant-Man (Paul Rudd) e Captain Marvel (Brie Larsson), si confrontano con il senso di perdita. (ANSA).