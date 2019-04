IoScrittore, la palestra del talento

ROMA, 24 APR - Un concorso ad alta competizione letteraria, ma soprattutto una vera e propria "palestra di scrittura": si chiuderanno il 30 aprile le iscrizioni per partecipare a IoScrittore, il torneo letterario online gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol e giunto alla nona edizione. L'obiettivo del torneo è trovare nuove voci e inserirle nel panorama letterario attuale: un progetto di scouting editoriale che mette in contatto aspiranti autori con professionisti dell'editoria e che ha già trovato nomi interessanti. IoScrittore premia ogni anno 10 opere con la pubblicazione in e-book e cartaceo on demand. Inoltre, almeno uno dei partecipanti viene pubblicato in cartaceo da una delle case editrici di GeMS (Guanda, Longanesi, Garzanti, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, TEA, Tre60). Basti pensare a Ilaria Tuti, scoperta da Longanesi durante l'edizione 2017, che è stata l'esordiente più letta in Italia nel 2018.