Zellweger in tv con un social thriller

ROMA, 23 APR - "E se ti facessi un'offerta così straordinaria che non puoi rifiutare, potresti avere tutti e tutto a tua disposizione. I partecipanti sono pronti. Cosa rischieresti per avere tutto?". Netflix ha rilasciato il video e le immagini della serie tv What/if. La voce che si sente, molto sensuale e accattivante ben lontana dal ruolo che l'ha resa popolare e amatissima dal pubblico, è quella della bionda attrice, Renée Zellweger, al suo primo ruolo televisivo, che la vede tra le protagoniste. Definito dagli stessi ideatori un "social thriller", sulle derive morali dei comportamenti umani e, insieme, la metamorfosi etica di singoli individui. La serie, in dieci episodi, sarà interamente disponibile su Netflix dal 24 maggio 2019. Il progetto è stato creato da Mike Kelley, già autore di Revenge. Il destino è solo una bugia, c'è sempre scelta. Una serie neo-noir ambientata al tempo dei social network, in cui persone normali scelgono di compiere azioni totalmente inaccettabili, generando un catastrofico effetto domino.