Ambra-Guenzi conducono Concerto 1 maggio

ROMA, 23 APR - Ambra Angiolini e Lodo Guenzi saranno i conduttori del Concerto del Primo Maggio 2019 a Piazza San Giovanni promosso da Cgil, Cisl e Uil. Trasmesso in diretta da Rai3 a partire dalle 15 fino a mezzanotte e da Rai radio 2 on air in diretta live e social dal backstage, avrà fra i temi, il lavoro i diritti, lo stato sociale, la nostra Europa. Fra gli artisti protagonisti Noel Gallagher's High Flying Birds, Achille Lauro, Anastasio, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Ghali, Ghemon, Manuel Agnelli feat Rodrigo d'Erasmo, Motta, Negrita, Subsonica, The Zen Circus, Rancore.