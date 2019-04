Musica: Millencolin, due date in Italia

BOLOGNA, 23 APR - La band svedese Millencolin, che da più di 25 anni scrive la storia del punk contemporaneo, torna con un nuovo album, 'Sos', e un tour con due tappe italiane: il 3 maggio Live club a Trezzo sull'Adda (Milano), il 4 Vidia club a Cesena. Ad aprire le due date saranno gli scozzesi Woes, una delle giovani band più in vista della nuova scena rock. I Millencolin, che hanno dimostrato come la scena skate punk non fosse una prerogativa esclusivamente americana, hanno realizzato nove album in studio, tra cui 'Life on a plate', 'For monkeis' e 'Pennybridge pioneers'. 'Sos', uscito a febbraio su Epitaph Records, è prodotto dal cantante/bassista Nikola Sarcevic e dal chitarrista Mathias Farm, mentre l'artwork è stato curato dal chitarrista Erik Ohlsson. Woes, attivi dal 2016 e già in tour con gruppi pop punk come State Champs e Neck Deep, hanno pubblicato lo scorso anno un disco, 'Self help', e hanno partecipato a vari festival rock europei, tra i quali il Download, lo Slam Dunk e il 2000 Trees.