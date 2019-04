'Casa Vecchia' Tognazzi diventa museo

VELLETRI (ROMA), 22 APR - La 'Casa Vecchia' di Ugo Tognazzi a Velletri (Roma) diventa 'Casa della Memoria'. Lo annuncia l'Associazione nazionale Case della Memoria, realtà che mette in rete 77 case museo in 12 regioni italiane. La dimora, spiega una nota, è un piccolo 'tempio' per gli appassionati di cinema, che raccoglie al suo interno anche i premi ricevuti da Ugo durante la sua carriera, foto che raccontano il vissuto privato e professionale dell'attore e una vasta collezione di locandine. A spiegare cosa sia 'Casa Vecchia', come viene chiamata in famiglia e dagli amici, è Gianmarco Tognazzi: "Casa Vecchia è collocata all'interno della tenuta La Tognazza - spiega -, che Ugo aveva acquistato negli anni '60, nelle campagne di Velletri dove ha vissuto fino alla sua scomparsa nel 1990. La casa è stata negli anni, il fulcro della sua vita privata e professionale".