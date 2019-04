A Tugnoli Pulitzer e World Press Photo

ROMA, 22 APR - Pulitzer e World Press Photo 2019, Lorenzo Tugnoli si è aggiudicato i premi più prestigiosi per la fotografia, per il suo reportage sulla crisi umanitaria in Yemen, pubblicato dal Washington Post. Una doppia vittoria che vive con emozione e spirito di squadra: "Ho saputo del Pulitzer (sezione Feature Photography) mentre ero ad Amsterdam per il World Press Photo (sezione General News, Stories) e sono volato alla sede del Washington Post. Al quotidiano ci sono altri giornalisti che hanno vinto il Pulitzer ma non tanti fotografi. Questo premio stato molto importante per il giornale per spingere il dipartimento foto" racconta all'ANSA Tugnoli, 39 anni, originario di Lugo (Ravenna), ha iniziato come assistente alla camera oscura e ora è nell'Agenzia Contrasto. Città sotto assedio, campi profughi, sono i soggetti dei suoi reportage. Il World Press Photo sarà a Palazzo delle Esposizioni di Roma, dal 25 aprile al 26 maggio 2019. Nella mostra saranno ospitate in prima mondiale le 140 foto finaliste.