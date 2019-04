Musica: Baglioni, a Firenze due ultime date tour

ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Si chiuderà con due date a Firenze il 24 e il 26 aprile, il tour 'Al centro' di Claudio Baglioni, partito lo scorso ottobre proprio dal capoluogo toscano, che celebra i 50 anni di carriera del grande artista. Al già previsto appuntamento del 24 è stata aggiunta una seconda data, la 50ma, il 26 aprile. Il tour del grande spettacolo dal vivo, premiato come 'BestShow 2018' dalla rivista Sound&Lite, ha visto Baglioni esibirsi davanti a 410mila spettatori nelle più importanti arene indoor di tutta Italia. Grazie al palco sistemato al centro, spiega una nota, il pubblico, disposto a 360 gradi, rivive insieme all'artista mezzo secolo di grande musica, attraverso una scaletta con tutti i più grandi successi che vengono proposti, per la prima volta, in ordine cronologico. (ANSA).