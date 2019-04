Scamarcio in un plumbeo legal-thriller

(ANSA)- ROMA, 20 APR - 'Non sono un assassino' di Andrea Zaccariello, in sala dal 30 aprile con 01 e basato sull'omonimo best-seller di Francesco Caringella, è un plumbeo legal-thriller con protagonista il vice-questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio). Tutto inizia quando l'uomo un giorno esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo (Alessio Boni). I due, in realtà, non si vedono da quasi due anni, ma per incontrare il suo caro amico, Andrea percorre due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Due ore per una domanda e una risposta? Una cosa sospetta se si considera poi che quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa, e Francesco è l'ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa come il tempo per uccidere l'amico. A interrogarlo e accusarlo una PM dalla voce roca (Claudia Gerini) che conosce il suo passato. A difenderlo invece l'avvocato amico di una vita (Edoardo Pesce).