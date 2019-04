Strauss torna alla Scala

MILANO, 19 APR - C'è qualcosa anche del musical Cabaret nelle atmosfere di Ariadne auf Naxos, l'opera di Richard Strauss che debutta martedì 23 aprile alla Scala di Milano, con la regia di Frederic Wake-Walker, sul podio Franz Welser-Möst e un cast guidato da Krassimira Stoyanova. Una formazione da Champions se si parlasse di calcio, tanto più che in campo scenderà anche l'allenatore: a interpretare la parte (parlata e non cantata) del maggiordomo ci sarà infatti il sovrintendente della Scala Alexander Pereira, che lo stesso ruolo ha già interpretato in teatri di mezzo mondo da Vienna a Zurigo a Londra. "Questa è un'opera sull'opera - ha detto Wake-Walker - ed è il motivo per cui piace a chi fa opera, ma io volevo che parlasse un pubblico ancora più vasto". Lo stesso Strauss e il librettista Hugo von Hoffmansthal hanno mischiato alto e basso. La storia infatti è quella della messa in scena di Arianna a Nasso insieme a uno spettacolo di commedia dell'arte, con riferimenti che vanno dalla cultura classica a Mozart.