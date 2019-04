Sottile a Pasquetta nel carcere di Lecce

ROMA, 19 APR - Salvo Sottile entra nel carcere di Lecce e trascorre un'intera giornata con i detenuti, per scoprire come si vive in un luogo dove è sempre notte, tra solitudine, silenzio e mancanza di libertà. A Pasquetta, lunedì 22 aprile, in seconda serata su Rai3 va in onda "Una notte in carcere", una puntata speciale di "Prima dell'Alba" dedicata all'universo concentrazionario. Per la prima volta il viaggio di Sottile inizia all'alba, attraversando l'enorme porta di metallo dell'Istituto con l'ispettore capo della polizia penitenziaria Maurizio Migliaccio, nell'arma da 27 anni. Insieme passano dal cellario, dove i detenuti vengono privati dei loro beni personali, fino alla sala dove vengono schedati, ripercorrendo un iter di passaggi burocratici che assumono anche un forte significato simbolico, scandendo per i detenuti il distacco dalla libertà e l'ingresso nella lunga "notte" della vita carceraria.