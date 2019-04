Carrara, festival per la città del marmo

CARRARA (MASSA CARRARA), 19 APR - Si terrà dall'1 al 9 giugno a Carrara (Massa Carrara) la terza edizione di 'White Carrara Downtown', l'evento che veste a festa la città del marmo e ne racconta la storia. La manifestazione, organizzata per il terzo anno da Imm Carrara in contemporanea con Marmotec Hub, è volta alla promozione e conoscenza del territorio attraverso un ampio calendario di eventi. La manifestazione sarà caratterizzata da un percorso museale urbano, spiega una nota, con installazioni, opere in marmo e mostre di arte contemporanea, fra le quali anche due esposizioni di artisti internazionali a cura dell'associazione Vôtre. Tra gli spettacoli, la sera dell'8 giugno la cava Lazzareschi farà da sfondo per 'The Legend of Morricone' tributo alle grandi musiche del maestro a cura della Ensemble Symphony Orchestra. In programma anche le lezioni di scultura a mano 'En Plein Air' con gli studenti dell'Accademia di belle arti che scolpiscono all'aperto davanti ai visitatori.