Il paradiso delle signore non chiude più

ROMA, 19 APR - Il paradiso delle signore non chiude: la soap continuerà la sua avventura nel pomeriggio di Rai1. Dopo una lunga trattativa tra la Rai e la casa di produzione (Aurora Tv), la fiction è stata riconfermata. Lo si apprende da fonti di Viale Mazzini. La Rai ha deciso di investire ancora nel prodotto del pomeriggio di Rai1: dopo una lunga verifica e una valutazione complessiva, l'azienda ha portato a casa Il paradiso delle signore con una sostanziosa riduzione di costi che sfiora il 40% (contratto biennale, riduzione delle puntate - lo scorso anno partì il 1 settembre - ottimizzazione e razionalizzazione del costo complessivo di produzione, riduzione delle riprese in esterna, partecipazione di Rai Com alla coproduzione con una quota del 10%). Il risultato, a parità di modello produttivo, è stato reso possibile grazie a interventi di razionalizzazione, ottimizzazione e collaborazione tra Rai Fiction, Rai1, i diversi settori aziendali e la casa di produzione del Paradiso delle signore.