Pamela Prati, il mio matrimonio ci sarà

ROMA, 19 APR - "Il matrimonio ci sarà a maggio e sarà religioso. Ho querelato tutti. Ci stanno rovinando questo bel momento". Ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin e in onda sabato 20 aprile alle 16.10 su Canale5, Pamela Prati fa chiarezza sulla verità riguardo alle sue prossime nozze che stanno occupando i maggiori talk show televisivi, giornali e siti. "Sarà un matrimonio religioso, mi sposerò davanti a Dio perché sono molto cattolica" precisa. Del mistero sul futuro sposo, su cui non compaiono notizie o immagini, a Silvia Toffanin risponde: "Marco Caltagirone, non si chiama Mark, ha 54 anni, è riservatissimo e timido. Noi abbiamo scelto di mostrarci insieme solo a Verissimo, il giorno del matrimonio. Confermo che solo Verissimo entrerà al nostro matrimonio con le sue telecamere e lì finalmente conoscerete l'altra mia metà". "Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? - domanda - Basta, devono smetterla davvero. Ci sono in Italia problemi molto più grandi e invece parlano di me".