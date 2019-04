Nasce premio Intersezioni. Italia-Russia

ROMA, 19 APR - Nasce il Premio bilaterale 'Intersezioni. Italia-Russia' che premia il talento letterario con la traduzione e avrà cadenza annuale. Il vincitore sarà annunciato il 13 giugno a Mosca in una cerimonia alla Biblioteca delle letterature straniere. Istituito dal Centro per il libro e la lettura con l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca, il premio di 5 mila euro offre al vincitore la possibilità di vedere il proprio libro tradotto e pubblicato dall'italiano al russo e viceversa. "Il Centro per il libro e la lettura - spiega la direttrice, Flavia Cristiano - è costantemente attivo nella promozione di iniziative analoghe, fondamentali per la creazione di un contesto nel quale la nostra migliore produzione letteraria possa farsi conoscere e apprezzare all'estero". "I lettori russi e italiani si stanno dimostrando sempre più interessati alle rispettive produzioni editoriali, specchio di culture diverse ma per molti aspetti affini" dice Olga Strada, direttrice Istituto Italiano di Cultura di Mosca.