Mann e Pompei in vetrina all'Ermitage

NAPOLI, 18 APR - Napoli e la Campania protagonisti all'Ermitage. E' stata inaugurata a San Pietroburgo la mostra 'Dei, Uomini, Eroi' la più importante mai realizzata su Pompei e sulle città vesuviane, grazie ai capolavori che i due partner italiani - il MANN, forziere di testimonianze delle città sepolte dal Vesuvio nel 79 a.C. e il Parco Archeologico di Pompei - hanno concesso alla luce dell'accordo di collaborazione sottoscritto nel 2017 con il Museo Statale Ermitage. Per il taglio del nastro accanto al direttore Generale del Museo Ermitage Michail Piotrovsky, anche il direttore del Mann Paolo Giulierini ("evento epocale") e l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano. Nel corridoio sopraelevato sono esposti per l'occasione documenti storici - foto ottocentesche, stampe antiche, volumi e acquarelli su Pompei e gli scavi in corso a quel tempo e una selezione di circa 70 opere di proprietà dell'Ermitage, in gran parte mai esposte prima d'ora, provenienti dalle antiche città vesuviane.