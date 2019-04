Dopo 5 anni torna Cage The Elephant

ROMA, 18 APR - A cinque anni di distanza da "Tell Me I'm Pretty", l'album prodotto da Dan Auerbach che ha vinto il Grammy per il miglior album rock, arriva sul mercato "Social Cues", quinto titolo in studio dei Cage The Elephant, la band guidata da Matt Shultz che si è conquistata un posto di primo piano sulla scena contemporanea attraverso l'eclettismo più disinibito. Ma se nei lavori precedenti si avvertiva che il senso complessivo era proprio quello di muoversi il più possibile nell'ampissimo territorio delle loro influenze, in questo nuovo lavoro Shultz e compagni manifestano una raggiunta maturità. Non che i Cage The Elephant siano approdati a uno stile definito, non inquadrabile in una categoria tradizionale. Ma c'è un filo comune ben riconoscibile nelle varie escursioni attraverso filoni musicali che vanno dalla New Wave a David Bowie, dal Dream Rock all' Indie, dalla psichedelia al pop al Glam Rock e che sono tenuti insieme da un clima di ispirazione cinematografica di autori come Fassbinder e Aronowski