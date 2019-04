Torino, gratis mostra statue Notre-Dame

TORINO, 18 APR - In omaggio alla cattedrale di Notre-Dame, danneggiata dall'incendio di tre giorni fa, Palazzo Madama offre sabato 20 aprile l'ingresso gratuito alla mostra multimediale in corso fino al 30 settembre realizzata intorno a quattro sculture gotiche provenienti proprio dalla cattedrale. La mostra, realizzata in collaborazione con il Musée de Cluny-Musée national du Moyen Age de Paris, che ha donato in prestito le statue, si intitola 'Notre-Dame de Paris. Sculture gotiche dalla grande cattedrale' e si propone di raccontare la storia della cattedrale simbolo della capitale francese. Dal portale dell'Incoronazione della Vergine sulla facciata occidentale della cattedrale proviene la Testa d'Angelo, mentre dal portale del braccio settentrionale del transetto provengono la Testa di Re mago, la Testa di uomo barbuto e la Testa di figura femminile, allegoria di una virtù teologale. Le opere, rimosse durante la Rivoluzione Francese e poi disperse, sono conservate dal 1977 al Musée de Cluny.