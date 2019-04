'Starcon 2019', fantascienza a Bellaria

RIMINI, 18 APR - Alieni dallo spazio e viaggiatori del tempo sono pronti a invadere la riviera romagnola: dal 9 al 12 maggio il Palacongressi di Bellaria Igea Marina (Rimini) ospiterà 'Starcon Italia 2019', convention di fantascienza, fantasy, scienza e non solo. In programma momenti di gioco, incontri con gli ospiti e approfondimenti scientifici: dalle lezioni di klingon allo Stargate, dal Tardis alla plancia dell'Enterprise, dalla bat'leth alle spade laser. Al suo interno si terranno le convention dei fan club di Star Trek, Guerre Stellari, Doctor Who, Stargate e la prima convention ufficiale di Italian Klinzha Society, che promuove la cultura fantascientifica. Ospiti della manifestazione saranno Doug Jones, l'alieno kelpiano Saru di 'Star Trek Discovery'; Marina Sirtis, tra le protagoniste della serie tv Star Trek Next Generation; Miltos Yerolemou, il Syrio Forel del Trono di Spade; Donald Fullilove ('Ritorno al futuro'), l'attore inglese Julian Glover e Moreno Burattini, la penna da cui escono le storie di Zagor.