Rutger Hauer, futuro web ma dove porterà

LUCCA, 18 APR - "Il futuro? Il web ha rivoluzionato il mondo e non conosciamo ancora la portata di questi cambiamenti". Così Rutger Hauer a Lucca in occasione del premio alla carriera che riceverà domani al Lucca Film Festival e Europa Cinema dove seguirà la proiezione di Blade Runner. "Quando abbiamo girato Blade Runner ambientato proprio nel 2019 - ha detto l'attore olandese - abbiamo anticipato molte cose ma non la rete. Nel film infatti non c'era nessun riferimento al web e alla rete che ha portato enormi cambiamenti e non sappiamo quale sarà la portata di questa rivoluzione". La star del cinema sui ricordi con i registi italiani, con cui ha lavorato, ha detto che "Ermanno Olmi è stato importante per la mia vita professionale e personale". "In Italia mi sento a casa e ricevere un premio da voi che conoscete cosi' bene l'arte e' un enorme piacere". Il festival omaggerà Hauer con una masterclass, con il premio alla carriera e con l'omaggio 'scenografico' a Blade Runner terminerà domenica con le premiazioni.