Mostra fa rivivere Gazzetta del Popolo

TORINO, 18 APR - Per 135 anni, dal 1848 al 1983, ha raccontato l'attualità italiana e internazionale. La Gazzetta del Popolo, l'altro giornale di Torino, rivive in una mostra a 36 anni dalla chiusura. Tre le sedi espositive - il Polo del '900, Palazzo Lascaris e Museo Nazionale del Risorgimento - scelte per ripercorrere la storia di uno tra i più importanti e prestigiosi quotidiani italiani, fucina di giornalisti. Curata da Luca Rolandi, la mostra vuol far scoprire alle giovani generazioni cos'è stata la Gazzetta del Popolo, da giornale protagonista dell'epoca risorgimentale alla posizione negli anni del fascismo, con una importante pagina culturale, il 'Diorama letterario', su cui scrissero importanti intellettuali italiani ed europei, al Dopoguerra e agli anni difficili dell'autogestione, fino alla chiusura definitiva del 1983.