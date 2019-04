Fedez, 'ho scritto un libro per bambini'

ROMA, 18 APR - Fedez debutta come autore di un libro per bambini in cui racconta la paternità. Si chiama 'Quando sarai grande' ed è una storia poetica e fiabesca, con le coloratissime illustrazioni di Andrea Zoli, disegnatore anche di giocattoli di successo, che sarà in libreria dal 7 maggio 2019 per Fabbri editori. Parte dei ricavati andrà a sostegno dell'associazione Heal Onlus per la ricerca sui tumori cerebrali infantili, presieduta da Serena Catallo. "Scrivere un libro per bambini è stata una nuova e bellissima esperienza per me - ha detto entusiasta Fedez che si è dedicato al progetto per diversi mesi - di cui sono molto orgoglioso e che vorrei ripetere anche in futuro. Inoltre, tengo particolarmente a questo progetto perché sostiene l'Associazione Heal Onlus, la cui madrina è Elena Santarelli, che si occupa di ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica". Fabbri con Fedez lancia anche l'iniziativa 'Fedez. Guarda che bello', una lettura privata, in sua presenza, per bambini dai 4-9 anni accompagnati da adulti.