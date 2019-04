Tv: Ventura, con The Voice sono tornata a casa in Rai

La sesta edizione di The Voice of Italy apre il sipario con il ritorno in Rai di Simona Ventura. Sarà infatti lei a condurre le otto puntate al via il 23 aprile su Rai2 (e Radio2) del talent musicale che quest'anno vedrà seduti sulle poltrone dei coach il rapper Gue Pequeno, Morgan, Gigi D'Alessio ed Elettra Lamborghini. Novità anche nel meccanismo di gara, con cinque puntate delle otto dedicate alle 'Blind Auditions', le ormai celebri 'audizioni al buio' che si svolgeranno in uno studio rinnovato. "Con The Voice sono tornata a casa - ha detto Simona Ventura - e se la Rai ha avuto bisogno del mio entusiasmo, io ho cercato senso di appartenenza".