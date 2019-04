Al via a Terni Umbria jazz spring

TERNI, 18 APR - Al via Umbria Jazz Spring a Terni e c'è attesa per uno degli eventi più suggestivi e attesi del festival: il concerto del Virginia State Gospel Choir al Santuario di San Francesco del 19 aprile alle 21,30, espressione di sintesi di culture e religiosità diverse che però si incontrano con la complicità della musica. Il Virginia Gospel Choir - ricorda Umbria jazz - è il coro che nel 1997, nel corso di un tour in Italia, cantò in Vaticano per il Papa assieme ad altri grandi artisti, tra i quali la leggenda del blues, B. B. King. Il coro fu fondato nel 1971 da Jackie Ruffin, ed il suo primo direttore fu Larry Bland. Nel 1977 uscì il primo disco, seguito dal secondo l'anno successivo. Già nei primi anni di attività il Virginia State Gospel Choir ha vinto moltissimo premi, prima che ne assumesse la guida, nei '90, James Holden Jr. Con lui il coro ha vinto il primo premio all'Annual National Black Music Caucus Gospel Choir Competition.