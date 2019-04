Premi: a Iacona lo Speciale Luchetta

TRIESTE, 18 APR - Riccardo Iacona, "testimonial del giornalismo del nostro tempo", è il vincitore del Premio Speciale 2019 della Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, che si occupa dei diritti dei bambini vittime della guerra. Secondo la presidente della Fondazione, Daniela Luchetta, il premio sarà conferito a Iacona "per l'approccio giornalistico che nell'inchiesta unisce alla voce dei cittadini l'alternativa pragmatica di proposte migliorative. Soprattutto, attraverso il Premio ringraziamo Iacona per l'intuito e la lungimiranza che 25 anni fa lo hanno portato a guardare ai tragici fatti di Mostar come a una chance di solidarietà concreta per i bambini vittime della guerra: un grande incendio divampa sempre da una prima scintilla e Iacona è stato stato quella scintilla, per la nascita e la crescita della Fondazione Luchetta". La consegna del Premio è prevista per il 9 maggio nella giornata inaugurale di Link, il festival del buon giornalismo del Premio Luchetta in programma fino al 12 maggio a Trieste.(ANSA).