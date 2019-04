McCurry racconta animali in guerra

AOSTA, 18 APR - La catastrofe ecologica durante la guerra nel Golfo del 1991 e l'impatto sul genere animale sono raccontati negli scatti di Steve McCurry che fanno parte della mostra 'Animals', allestita dal 4 maggio al 6 ottobre nel Centro Saint-Bénin di Aosta. In esposizione un'antologia di 60 immagini, scattate e selezionate dal celebre fotografo statunitense. "McCurry torna con immagini epocali, come i cammelli sull'orizzonte infuocato o gli scatti dedicati alla fauna migratoria, tra cui il celebre uccello dagli occhi rossi completamente sommerso dal petrolio. Le sue fotografie fanno il giro del mondo e vincono nel 1992 per la quinta volta il World Press Photo. Ancora oggi queste immagini sono pubblicate dalla stampa mondiale quando si affrontano temi legati alla conservazione del pianeta e restano emblematiche icone senza tempo" si legge nella presentazione.