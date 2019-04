Festival Bellezza al via con 28 incontri

ROMA, 18 APR - Dedicato all'"Anima e le forme", con un programma ampliato a 28 appuntamenti, prenderà il via il 29 maggio la sesta edizione del Festival della Bellezza di Verona che si concluderà il 16 giugno e per la prima volta avrà un suo ambasciatore, Philippe Daverio. Ad aprire, al Teatro Romano, una riflessione sull'amore passione nell'Inferno dantesco con Massimo Cacciari e Giancarlo Giannini. Previsto anche un evento speciale all'Arena, il 26 agosto, con la prima mondiale del balletto Romeo & Giulietta di Prokofiev con Sergei Polunin. Il legame tra poesia e musica si snoda in tutti gli appuntamenti musicali: dal concerto-reading di Patti Smith ai versi di Leonard Cohen interpretati da Marco Ongaro. Morgan propone dopo molti anni alcune sue hit dall'album 'Canzoni dell'appartamento' insieme a canzoni di grandi come i Pink Floyd e David Bowie e Vinicio Capossela un concerto ideato per il festival sugli incantamenti della Bellezza. Tra gli ospiti anche Alessio Boni.