A Milano 1 euro da Ingres per Notre-Dame

MILANO, 18 APR - Un euro per ogni biglietto staccato nella mostra sul celebre pittore francese Ingres. E' questa l'iniziativa presa a sostegno del disastro alla cattedrale di Notre-Dame dagli organizzatori dell'evento milanese, dedicato, appunto, a Ingres e alla vita artistica al tempo di Napoleone, in corso a Palazzo Reale sino al 23 giugno. "Dopo lo sconforto iniziale seguito all'incendio che ha devastato la cattedrale parigina di Notre Dame - si legge in una nota degli organizzatori - in tutta Europa è iniziata una gara di solidarietà e una raccolta fondi per la sua ricostruzione, a sostegno di un patrimonio della Francia e dell'intero continente. Anche Civita intende fare la sua parte, partendo da Milano. Ricordando il patrocinio concesso dall'Ambasciata di Francia e interpretando lo spirito di una mostra fondata sulla collaborazione italo-francese, a partire da sabato 20 aprile e fino alla chiusura della mostra, per ogni biglietto acquistato, Civita devolverà 1 euro per la ricostruzione della cattedrale".