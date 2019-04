Il 'Rinascimento' visto da Matera 2019

MATERA, 18 APR - "Uno sforzo ciclopico, per una mostra unica, frutto di un intenso lavoro di rete che farà scoprire a studiosi e al pubblico che verranno a Matera, Capitale europea della cultura 2019, una pagina di storia, arte e relazione del Rinascimento italiano nel Sud e nel rapporto con l'area mediterranea". Così il segretario generale del Ministero per i Beni culturali, Giovanni Panebianco, in rappresentanza del Ministro Alberto Bonisoli, ha commentato l'inaugurazione a Palazzo Lanfranchi della mostra "Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia e il Mediterraneo tra '400 e '500" (visitabile fino al 19 luglio). Si tratta della seconda grande mostra dell'anno da Capitale, realizzata con il supporto della Fondazione "Matera-Basilicata 2019": raccoglie circa 250 opere provenienti da musei italiani e stranieri.