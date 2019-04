2018 da record per teatro Stabile Torino

TORINO, 18 APR - Ancora un anno record per il Teatro Stabile di Torino, che ha chiuso il 2018 con massimi storici per biglietteria, presenze, abbonamenti, produttività, giornate lavorative e contributi Fus. E' quanto emerge dal bilancio consultivo approvato ieri dal consiglio degli aderenti alla Fondazione, composta da Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Città di Moncalieri. La biglietteria ha chiuso con 2.433.414 di euro di ricavi, in aumento del 6%, mentre le presenze sono aumentate di quasi 6.000 unità, con un incremento del 4%, arrivando a 164.299. Il valore della produzione cresce del 4,5%, da 13.471.053 a 14.053.760 euro. Il fatturato per la vendita degli spettacoli prodotti è aumentato del 28%, arrivando a 1.500.367 euro. Significativo anche l'aumento delle recite di produzione e coproduzione, 439 nel 2018. Mai lo Stabile aveva prodotto così tanto: un'impennata del 22%.