A Milano Unaltrofestival tutto in rosa

MILANO, 18 APR - Unaltrofestival di nome e di fatto: alla sua settima edizione la rassegna milanese sospesa tra mainstream e alternativo punta su un cartellone tutto femminile, segnando un inversione di rotta rispetto ai festival musicali dove solitamente la presenza femminile è una percentuale minima. Headliner dell'appuntamento del prossimo 2 luglio al Magnolia la voce ammaliante di Anna Calvi, che arriva a Milano con il suo terzo album in studio "Hunter", pubblicato il 31 agosto scorso. In scena un'altra inglese, la 21enne Jane Bird, al suo debutto con un album che conterrà i singoli "Lottery", "Uh Huh" e il più recente "Love Has All Been Done Before". Dall'Australia Julia Jackline, e poi anche i Videoclub ed Eugenia post meridiem.