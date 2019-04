Ricky Martin turista al Colosseo

ROMA, 17 APR - Ricky Martin visitatore speciale al Colosseo: il re del pop latino, twitta la direzione del Parco Archeologico, ha visitato ieri l'Anfiteatro Flavio. Tutto in blu, cappellino calcato in testa, bottiglietta d'acqua in tasca come la maggior parte dei turisti che ogni giorno affollano il monumento più gettonato d'Italia, il cantante, coach nel talent Mediaset Amici di Maria De Filippi, ha ammirato anche i sotterranei dell'Arena e la ricostruzione del montacarichi che nell'antica Roma portava sull'arena le bestie feroci. Le fotografie pubblicate sul profilo Instagram del Parco del Colosseo lo ritraggono impegnato a scattare fotografie, lo sguardo divertito e affascinato.