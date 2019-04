Beyoncé, album a sorpresa e docu Netflix

NEW YORK, 17 APR - Giornata 'di passione' per i fan di Beyoncé, che lancia album a sorpresa e documentario su Netflix. La notizia del documentario sulla piattaforma streaming circolava da tempo, ma nessuno immaginava che la popstar avrebbe anche fatto uscire un nuovo album dal vivo su Tidal, la piattaforma musicale del marito Jay-Z. 'Homecoming: A Film by Beyoncé' e 'Homecoming: The Live Album', con 40 tracce tra cui diverse hit storiche, raccontano di come Beyoncé abbia fatto storia con la performance a Coachella nel 2018, sia stata la prima donna di colore ad aprire il famoso festival musicale in California. Il documentario è anche un dietro le scene del festival e mostra come i ballerini si preparano e come si prepara la stessa Beyoncé; tra gli ospiti ci sono anche Jay-Z, la sorella Solange Knowles e le ex delle Destiny's Child, Kelly Rowland e Michelle Williams. A metà tra film concerto e backstage, il docufilm è stato diretto e prodotto dalla stessa artista e girato lungo un arco di tempo di otto mesi.