Nuovo brano di Tricarico in radio 19/4

ROMA, 17 APR - "Abbracciami fortissimo" è il titolo del brano che segna il ritorno di Francesco Tricarico, da venerdì 19 aprile in radio, nei digital store e su tutte le piattaforme streaming, disponibile dal 17 aprile in pre-order. Il disco è anche un nuovo viaggio partito oltre un anno fa e che si concretizza adesso col nuovo brano e con un nuovo importante progetto discografico che uscirà per Artist First dopo l'estate. "Abbracciamo fortissimo" è stato prodotto da Vittorio Corbisiero, musicista produttore con cui Tricarico collabora alla realizzazione del suo nuovo percorso artistico. Il brano inizia con una frase che richiama un'antica leggenda indiana alla quale il cantautore si è ispirato. "Nel 2000 avanti Cristo in un piccolo villaggio a nord di Sumatra - racconta Tricarico - una divinità vicina a Shiva presa dalla Furia per i continui litigi tra uomini e donne, fece comparire nel mezzo del villaggio un fiume, dicendo 'gli uomini staranno con gli uomini e le donne con le donne'.