Il tour di Ramazzotti va in Usa e Canada

ROMA, 17 APR - Dopo il successo della prima fase del Vita ce n'é tour di Eros Ramazzotti, terminato con un concerto a Vienna lunedì 15 aprile, la tournée che ha venduto 550mila biglietti nel mondo, si appresta a girare a maggio gli Stati Uniti e il Canada. Le date in Europa hanno registrato tutte sold out, dalle prime tappe in Germania e Lussemburgo, passando in Italia con Torino, Milano e Roma, fino agli appuntamenti in Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Olanda, Inghilterra, Germania e Austria. Ramazzotti ora è pronto a portare la sua musica in Sud America, Stati Uniti e Canada, per altri 16 live. Il cantautore è tornato in concerto nelle arene più importanti del mondo per festeggiare 35 anni di carriera, con una nuova avventura live dalla produzione internazionale e un allestimento innovativo. Il 14 maggio Eros partirà alla volta del Messico (14 Guadalajara) per arrivare negli Usa, a Panama, in Brasile, Cile, Argentina, Canada e il 18 giugno sul palco del Radio City Music Hall di NY, già calcato nel 1991.