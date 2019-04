Mostre: i Ciardi a confronto a Padova

PADOVA, 17 APR - Acqua, nuvole, barche e riflessi d'azzurro, fusi in un'intima visione tonale: è questo il filo conduttore della mostra dedicata all'opera di Guglielmo Ciardi, e dei suoi due figli, Beppe ed Emma, allestita alla Galleria d'arte "Cesaro" di Padova, dove rimarrà aperta fino al 15 giugno. Ripercorre in una quarantina di opere la parabola artistica della famiglia Ciardi, interprete per eccellenza del vedutismo veneto a cavallo fra Otto e Novecento. Glugliemo (1842-1917), Beppe (1875-1932) ed Emma (1879-1933) a confronto: protagonista dei loro dipinti è la laguna veneziana,fonte d'ispirazione per una inedita pittura en plein air, descritta da spazi dilatati ma essenziali, con orizzonti piatti, quasi liquidi, dove la luce sfalda. Agli scorci veneziani dal taglio fotografico, alle atmosfere silenziose e incontaminate di Mazzorbo, Burano, Chioggia e Pellestrina, si affiancano le vedute dell'entroterra trevigiano e quelle alpestri, e la seducente tematica neorococò divenuta l'originale cifra stilista di Emma Ciardi.